За даними британської розвідки, протягом жовтня і першого тижня листопада Росія здійснила близько 2000 атак на Україну за допомогою дронів.

Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони.

Зазначається, що у жовтні Росія запустила по українських регіонах близько 2 тисяч безпілотних літальних апаратів односторонньої атаки, що на приблизно 700 одиниць більше, ніж у вересні.

Британська розвідка акцентує, кількість дронових атак постійно зростає з середини 2024 року, оскільки Росія постійно інвестує у виробництво БпЛА.

Військові зауважили, що упродовж першого тижня листопада інтенсивність російських пусків залишалась високою і відповідала показникам останніх тижнів.

Розвідники прогнозують, що така висока інтенсивність російських ударів збережеться і надалі.