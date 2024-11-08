Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міноборони.
Зазначається, що у жовтні Росія запустила по українських регіонах близько 2 тисяч безпілотних літальних апаратів односторонньої атаки, що на приблизно 700 одиниць більше, ніж у вересні.
Британська розвідка акцентує, кількість дронових атак постійно зростає з середини 2024 року, оскільки Росія постійно інвестує у виробництво БпЛА.
Військові зауважили, що упродовж першого тижня листопада інтенсивність російських пусків залишалась високою і відповідала показникам останніх тижнів.
Розвідники прогнозують, що така висока інтенсивність російських ударів збережеться і надалі.
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