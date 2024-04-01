Санкції обмежили постачання для російської оборонної промисловості, що вплинуло на можливості РФ не лише виготовляти, але і продавати зброю.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії в мережі X (Twitter).

«Санкції, ймовірно, продовжують порушувати як попит, так і пропозицію на російський експорт озброєнь, а також значно ускладнюють механізми платежів до Росії. Це майже напевно призвело до значного скорочення російського експорту озброєнь і збільшення затримок у постачанні, в тому числі деяким найважливішим покупцям озброєнь, що залишилися в Росії», – вважає розвідка Британії.

Зазначається, що за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, частка Росії у світовій торгівлі зброєю впала до 11% у період з 2019 по 2023 рік порівняно з 21% у період з 2014 по 2018 рік.

Крім того, дані Банку Фінляндії свідчать, що треті країни стягують надбавки в розмірі понад 60% при експорті у Росії певних товарів, що потрапили під санкції. А виробництво нових систем озброєнь «має підвищену залежність від іноземних компонентів і технологій», наголошує розвідка.

«Хоча Росія збільшила виробництво ключових боєприпасів, які найчастіше використовуються в Україні, таких як артилерійські снаряди, вплив санкцій, найімовірніше, найбільше позначиться на сучасних і складних російських системах озброєнь», – повідомляє Міноборони Британії.