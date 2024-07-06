Російська влада посилює блокування VPN-сервісів, щоб обмежити доступ росіян до незалежних і міжнародних ЗМІ та спростити можливість спецслужб стежити за громадянами.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Аналітики зазначають, що з 4 липня на вимогу “Роскомнадзору” з російського App Store було видалено декілька VPN-додатків. Орган отримав право блокувати доступ до VPN-сервісів без звернення до суду у березні 2024 року. Заборона була обґрунтована наявністю в App Store начебто “нелегального в Росії контенту”.

Того ж дня, росЗМІ повідомили, що ФСБ РФ вимагає від операторів зв’язку відключити інтернет-телефонію VoIP, щоб нібито зменшити кількість випадків шахрайства.

“Насправді ж, ймовірно, вона спрямована на розширення можливостей російської влади щодо моніторингу та обмеження комунікацій приватних громадян та юридичних осіб”, – вважає британська розвідка.

У звіті нагадують, що подібні зусилля Росія робить вже давно. Зокрема у 2019 році Росія провела навчання з тимчасового перекриття доступу росіян до Інтернету і того ж року ухвалила закон про “суверенний Інтернет”.

Втім найбільша активізація зусилля Москви відбулася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Більшість незалежних ЗМІ були закриті або перемістилися за кордон, також запроваджувалися обмеження на доступ громадян до іноземних ЗМІ.

“Ефект обмежень ще належить побачити, оскільки освічені росіяни продовжують знаходити винахідливі способи, щоб оминути ці заходи”, – йдеться у зведенні.