Російський запуск експериментальної ракети "Орєшнік" є, ймовірно, спробою надіслати стратегічний сигнал у відповідь на дозвіл Заходу передавати Києву ракети для далекобійних ударів.

Про це йдеться у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

“Застосування цієї експериментальної системи проти України майже напевно мало на меті стратегічне послання після того, як Україна запустила західні ракети в Росію”, – йдеться у звіті.

Експерти вважають, що “Орєшнік” є модифікованою версією балістичної ракети РС-26 “Рубєж”, яку Росія випробувала у 2011 році. Її розробка, за припущеннями, почалася ще до виходу РФ з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності у 2019 році.

Британська розвідка вказує, що наразі Росія має обмежену кількість таких ракет, які, ймовірно, ще не були запущені у серійне виробництво. При цьому “Орєшнік” є значно дорожчим, ніж інші ракети, які РФ використовує у війні проти України.

Аналітики зазначають, що запуск цієї ракети може свідчити про прагнення Москви продемонструвати свою здатність відповісти на військові рішення України, але також вказує на обмежені можливості серійного виробництва цієї зброї через економічні та технічні складнощі.