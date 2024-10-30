У Росії тривають затримання генералів, призначених за часів Шойгу. Декого з них затримують вдруге.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка вказує на те, що генерал-майора Олександра Оглобліна було заарештовано за підозрою в отриманні хабаря у розмірі 10 млн рублів (приблизно 100 тисяч доларів). Його звинувачують у сприянні телекомунікаційній компанії в укладанні контрактів з Міністерством оборони Росії.

Раніше, у лютому 2022 року, Оглобліна засудили до чотирьох з половиною років позбавлення волі за іншими звинуваченнями в розкраданні. Проте він був достроково звільнений, коли дав свідчення проти свого колишнього керівника, генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна.

На той час Шамарін обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу та начальника Головного управління зв’язку – після свідчень Оглобліна був затриманий у травні 2024 року.

Британська розвідка вважає, що повторний арешт Оглобліна демонструє послідовне переслідування російською владою чинних і колишніх посадовців оборони, зокрема тих, кого призначали ще в період керівництва колишнього міністра оборони Сергія Шойгу.

“Метою російської влади майже напевно не є повне викорінення корупції. Така поведінка має основне значення для функціонування режиму. Натомість російська влада, ймовірно, прагне обмежити корупцію до більш керованих рівнів, які мають менш радикальний вплив на функціонування відомства”, – підкреслюють у Міністерстві оборони Великої Британії.

Вони зазначають, що прагненням російської влади є збереження контролю над внутрішніми процесами, залишаючи корупцію як один із важелів впливу, але водночас намагаючись запобігти її надмірному поширенню, що може дестабілізувати відомства.