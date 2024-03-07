Українські військовослужбовці під керівництвом інструкторів Збройних сил Великої Британії відпрацьовують навички штурмування місцевості з приміською забудовою.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Заняття проходять у межах багатонаціональної навчальної операції “Інтерфлекс”.

Тренування відбувалося на одному з британських полігонів, де реалістично відтворена урбанізована місцевість: кількаповерхові приватні будинки, мініготелі, городи, сади, господарчі приміщення, паркани й огорожі.

Під керівництвом британських інструкторів бійці вчилися просуватися вперед будинок за будинком, правильно обирати позиції для вогневого контролю, застосовувати гранати та дим, діяти злагоджено в групах, рятувати й евакуйовувати поранених.

Окрему увагу приділили аналізу ситуації на ділянці фронту. Також визначили порядок доповіді командирам, щоб вони завжди мали актуальну інформацію й контролювали обстановку.

Як повідомлялося, операція “Інтерфлекс” – це очолювана Британією багатонаціональна навчальна програма, призначена для бійців Збройних сил України з невеликим військовим досвідом або без такого.

Тренування в межах програми “Інтерфлекс” проводять військові інструктори з Великої Британії, Данії, Австралії, Канади, Литви, Нідерландів, Естонії, Нової Зеландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

На початок серпня базову підготовку в межах операції “Інтерфлекс” у Великій Британії пройшли 20 тисяч українських новобранців.