Про це написали музиканти на своїй сторінці у Facebook.
“Одним з найяскравіших моментів року для нас було повторне відвідування України. Тут Мартін перед Львівською оперою”, – йдеться в дописі.
Минулого року The Tiger Lillies презентували свій альбом Ukraine під час концертів у Львові та Києві. У Львові виступ відбувся 11 липня на майданчику !FESTrepublic, а у Києві 13 липня в Caribbean Club. Сам альбом, що побачив світ 21 липня, став благодійним проєктом — усі виручені кошти гурт передав на підтримку України.
Раніше, 28 травня, тріо також виступило у Львові, що стало важливим етапом їхньої творчої подорожі в Україні.
The Tiger Lillies — лондонське музичне тріо, засноване у 1989 році. Їх творчість вирізняється нетривіальними текстами пісень і сценічною естетикою, яка включає грим і костюми. Голос вокаліста Мартіна Жака, що акомпанує собі на акордеоні, є однією з візитівок гурту.
Гурт був номінований на премію Греммі за альбом The Gorey End, створений у співпраці з Kronos Quartet у 2003 році. Вони продовжують експериментувати з жанрами, залишаючись вірними своєму стилю.
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