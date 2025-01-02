Культовий гурт The Tiger Lillies, відомий своїм унікальним стилем із елементами кабаре та чорного гумору, поділився яскравими моментами 2024 року. Серед них музиканти особливо відзначили приїзд до України та виступ у Львові.

Про це написали музиканти на своїй сторінці у Facebook.

“Одним з найяскравіших моментів року для нас було повторне відвідування України. Тут Мартін перед Львівською оперою”, – йдеться в дописі.

Минулого року The Tiger Lillies презентували свій альбом Ukraine під час концертів у Львові та Києві. У Львові виступ відбувся 11 липня на майданчику !FESTrepublic, а у Києві 13 липня в Caribbean Club. Сам альбом, що побачив світ 21 липня, став благодійним проєктом — усі виручені кошти гурт передав на підтримку України.

Раніше, 28 травня, тріо також виступило у Львові, що стало важливим етапом їхньої творчої подорожі в Україні.

The Tiger Lillies — лондонське музичне тріо, засноване у 1989 році. Їх творчість вирізняється нетривіальними текстами пісень і сценічною естетикою, яка включає грим і костюми. Голос вокаліста Мартіна Жака, що акомпанує собі на акордеоні, є однією з візитівок гурту.

Гурт був номінований на премію Греммі за альбом The Gorey End, створений у співпраці з Kronos Quartet у 2003 році. Вони продовжують експериментувати з жанрами, залишаючись вірними своєму стилю.