Британський прем'єр-міністр Кір Стармер має намір звернутися до президента США Джо Байдена з проханням виділити Україні $20 млрд у вигляді кредиту до вступу Дональда Трампа на посаду президента в січні 2025 року.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на власні джерела.

Стармер планує провести особисті переговори з Байденом під час саміту G20, який відбудеться 18−19 листопада у Бразилії.

На думку журналістів, саміт G20 у Ріо-де-Жанейро на початку наступного тижня може стати вирішальним, оскільки союзники обговорять питання про прискорення підтримки України.

Лондонські лобісти підтримки Києва вважають, що країни Великої сімки (G7) — Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія і США — повинні виконати обіцянку про виділення Україні нових кредитів.

На саміті лідери G7 у червні 2024 року домовилися про виділення Україні $50 млрд, частково фінансованих за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

США зобов’язалися надати Україні $20 млрд із цієї суми, однак гроші ще не надано. Минулого місяця з Вашингтона надійшли повідомлення про те, що кошти будуть надані в 2024 році.

Один з інсайдерів британського уряду, який бере участь у політичних обговореннях, повідомив The Telegraph, що Велика Британія готова вжити заходів, щоб примусити Байдена виконати свої зобов’язання.

Зустрічі Кіра Стармера на саміті G20 ще не оголошені, але представники прем’єр-міністра та британського МЗС очікують, що буде узгоджена двостороння зустріч із президентом Байденом.

Очікується, що міністр закордонних справ Девід Леммі представить ті ж аргументи для виконання кредитних зобов’язань на зустрічі керівників МЗС країн G7, яка відбудеться в Римі наприкінці листопада.