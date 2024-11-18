Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має намір закликати лідерів G20 подвоїти зусилля для підтримки України. Він прагне зміцнити допомогу Києву перед січневою інавгурацією Дональда Трампа як президента США.

Про це очільник британського уряду заявив напередодні саміту G20 у Ріо-де-Жанейро, передає Financial Times.

“Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми подвоїлися і надавали Україні необхідну підтримку до тих пір, поки вона потрібна”, – сказав Стармер.

Він зазначив, що залучення Росією північнокорейських військ у війну із Україною має “додаткові наслідки” для безпеки для Європи та Тихого океану.

Видання додає, що Стармер обговорював Україну під час вечері з Трампом у Нью-Йорку у вересні та сказав, що у нього були “конструктивні стосунки” з обраним президентом.

“Це особливі стосунки, які склалися в складних історичних обставинах. І я маю намір переконатися, що надалі він буде таким же сильним, як ніколи”, – зазначив прем’єр.

Також Стармер сподівається, що наприкінці свого президентства Джо Байден надасть Україні позики на мільярди доларів. Також очільник британського уряду наполягає, аби США посилювали підтримку зі свого боку, зокрема таки дозволили Києву використовувати британські та французькі ракети Storm Shadow глибоко по території Росії.