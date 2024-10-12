Про це пишуть Politico та Washington Post.

За інформацією цих видань, американська розвідка має інформацію, що Іран готує вбивство колишнього президента США Дональда Трампа, якого там вважають відповідальним за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані. На тлі цього чинний президент Джо Байден заявив, що будь-які спроби вбити Трампа будуть актом війни проти США.

За словами речника Ради Безпеки Шона Саветта, президент США Байден направив «усі ресурси» на захист Трампа та на те, щоб його служби безпеки отримували всю інформацію про можливі загрози.

«Ми вважаємо це питанням національної та внутрішньої безпеки найвищого пріоритету, і ми рішуче засуджуємо Іран за ці нахабні погрози. Якщо Іран нападе на будь-кого з наших громадян, включаючи тих, хто продовжує служити Сполученим Штатам або тих, хто служив раніше, Іран зіткнеться з серйозними наслідками», — сказав речник.

Крім того, Байден нібито наказав Раді національної безпеки попередити уряд Ірану, щоб ті припинили готувати замахи проти Трампа та колишніх чиновників США. За його словами, Сполучені Штати розглядатимуть будь-які замахи на життя Трампа як акт війни.

У серпні в розвідці США заявляли, що Іран стоїть за хакерськими атаками на передвиборчі кампанії кандидатів у президенти Дональда Трампа та Камали Гарріс, а також чинного лідера Білого дому Джо Байдена.

Тегеран своєю чергою відкинув подібні звинувачення та назвав їх необґрунтованими та позбавленими будь-яких підстав.