Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов був присутній під час вирішального етапу операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу в Харківській області.

Про це повідомив командир підрозділу «Стугна» спецпідрозділу ГУР «Тимур», з позивним Лінукс, в ефірі телемарафону.

«Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію», ― розповів Лінукс.

24 вересня підрозділи ГУР МО повністю очистили територію Вовчанського агрегатного заводу, ліквідувавши окупантів у всіх 30 будівлях підприємства. Розвідка підкреслила, що операція була «вкрай складною».

«Росіяни перетворили агрегатний завод на свою пропагандистську „фортецю“, залучаючи до її оборони найбільш мотивовані та професійні підрозділи», — повідомили в ГУР.

Раніше в ОТУ «Харків» зазначали, що російські війська на заводі у Вовчанську були оточені Силами оборони протягом кількох місяців. Уже 16 вересня з’явилася інформація про контратаки українських військ у цьому районі. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), українські сили змогли вибити росіян із заводу.

Після успішної операції розвідники взяли в полон близько 20 російських військових. Кирило Буданов нагородив учасників операції, зокрема бійців підрозділів «Стугна», «Парагон», «Юнгер» та «РДК», що входять до складу спецпідрозділу «Тимур» ГУР МО.