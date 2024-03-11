Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що місії бойових підрозділів у Чорному морі свідчать про підготовку серйозної операції у тимчасово окупованому Криму

Про це він розповів у документальному фільмі “Війна за море: від Дніпра до Криму”, прем’єра якого відбулася 10 березня в ефірі телемарафону.

“Це все – підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарне послання для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули”, – сказав Буданов.

Воїни ГУР які брали участь у плануванні та реалізації бойових місій, повʼязаних одним стратегічним задумом, також розповіли деталі війни за море у 2022-2023 роках.

Зазначається, що влітку 2023 року бійці спецпідрозділу “Шаман” скористались неуважністю окупантів і переправились на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

“Ми зрозуміли, що противник не досить обізнаний в обстановці. Здійснили на човнах захід на територію противника у міжпозиційний простір, висадилися, відразу відбулося декілька інтенсивних зіткнень зі спостережними постами противника. Деякі спостережні пости були майже у повному складі знищені або взяті у полон”, – описав перші кроки створення лівобережного плацдарму командир спецпідрозділу з позивним “Шаман”.

У липні 2023 року бійці спецпідрозділу “Тимура” повернули під контроль держави нафтогазовидобувну платформу “Україна”, а згодом брали участь у кримській операції “Пробудження сили”.

“У ворога не буде панування у морі ніколи, що б вони там собі не придумували. Це наше Чорне море, це наші “вишки”, наш Крим, наш Зміїний острів”, – заявив командир спецпідрозділу ГУР МОУ.

Крім того, зазначається, що знищення кораблів ворожого флоту – це зона відповідальності спецпідрозділу Group 13. Командир підрозділу з позивним “Тринадцятий” наголосив, що кожна подібна місія вимагає ретельної підготовки.