Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов нагородив учасників операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, що на Харківщині.

Про це повідомило ГУР МО.

Буданов вручив нагороди спецпризначенцям у районі проведення бойової операції.

Зокрема, начальник воєнної розвідки нагородив бійців підрозділів «Стугна», «Парагон», «Юнгер» та «РДК», що у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО, медалями «За бойові заслуги».

«Мужність та героїзм, який ви проявили на цьому завданні заслуговують найвищих оцінок. Подібних операцій ще не було в нашій історії», — наголосив Буданов.

Учора, 24 вересня, підрозділи ГУР МО повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів у всіх 30 будівлях підприємства. Розвідка зазначила, що операція була «надзвичайно складною».