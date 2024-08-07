Наступальні дії військ країни-агресора Росії, які тривають зараз, завершаться за півтора-два місяці.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов на закритій зустрічі з випускниками Київської школи економіки, повідомляє Forbes Ukraine.

“За півтора-два місяці основний напір (армії РФ — ред.) має завершитися, бо й так наступ затягнувся”, — наголосив він.

За його словами, практика десятирічної війни засвідчила, що наступальний потенціал будь-якої сторони не витримує більш як два місяці.

Розвідник розповів, що теперішні наступальні операції росіян наближаються до трьох місяців, тому далі варто очікувати на деякий спад.

“Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось”, — підкреслив він.

Буданов також додав, що подальша ситуація залежатиме, зокрема, від української сторони. “Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження”, — зауважив начальник ГУР.