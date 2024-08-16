Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Голова Координаційного штабу Кирило Буданов озвучив принципи, за якими будуть проводитися перемовини про звільнення полонених: Україна в першу чергу вимагає повернення важкохворих та важкопоранених, а також жінок. Перевага буде надаватися тим, хто найдовше перебуває у полоні.

“Ми будемо також докладати максимум зусиль для повернення цивільних бранців. Зокрема тих, хто перебуває в неволі з 2014 року. Особлива увага – захисникам Маріуполя і, зокрема, тим, хто захищав “Азовсталь”. Також не будемо забувати про кримських татар”, — зазначив Буданов.