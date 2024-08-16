При Координаційному штабі створюють Громадську раду, яка під час переговорів буде приділяти особливу увагу жінкам, важкохворим і важкопораненим.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Голова Координаційного штабу Кирило Буданов озвучив принципи, за якими будуть проводитися перемовини про звільнення полонених: Україна в першу чергу вимагає повернення важкохворих та важкопоранених, а також жінок. Перевага буде надаватися тим, хто найдовше перебуває у полоні.