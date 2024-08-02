Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в етері загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини”.
“Всі працюють і над дальніми ударами, і над цим (знищенням Керченського мосту – ред.). Це все потребує, скажімо так, комплексного рішення. Робота іде”, — запевнив Буданов.
Відповідаючи на питання, чи буде в найближчі кілька місяців зруйнований Кримський міст, очільник української розвідки відповів: “Шанси є”.
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