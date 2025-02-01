Про це повідомили в розвідці.

Зазначається, що ця реліквія тривалий час вважалася втраченою. Ікона написана у стилі класицизму і її, ймовірно, виготовили ікономалярі Києво-Печерської лаври.

“Збереження української духовної та культурно-мистецької спадщини має дуже важливе значення, тому ми із честю передаємо віднайдену реліквію туди, де вона повинна бути, ― до Православної церкви України. Хай вона продовжить допомагати всім українським вірянам, як це було впродовж століть”, ― наголосив Буданов.

Митрополит Епіфаній подякував главі ГУР за передану ікону.

Повідомляється, що у зустрічі, що відбулась 31 січня 2025 року, також взяли участь керівник Служби військового капеланства Головного управління розвідки Міністерства оборони України отець Костянтин Холодов та військові капелани ГУР МО України.

Сторони обговорили триваючу боротьбу нашого народу проти російських загарбників, душпастирську опіку воїнами – захисниками Батьківщини, суспільно-політичну ситуацію та інші питання, які становили предмет спільного зацікавлення.