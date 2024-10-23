За словами Буданова, КНДР відправила 11 000 солдатів, які проходять навчання на Далекому Сході Росії. Крім того, Північна Корея вже постачає зброю до Росії, включно з артилерійськими снарядами та балістичними ракетами.

Про це повідомляє The Economist, посилаючись на коментар керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова.

Українські заяви, підтверджені Південною Кореєю, вказують на те, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин вирішив направити на війну не менше 11 000 солдатів. За словами начальника військової розвідки України генерал-лейтенанта Кирила Буданова, ці сили проходять навчання на чотирьох полігонах в Хабаровському краї на Далекому Сході Росії.

Буданов стверджує, що розгортання включає щонайменше 500 офіцерів і трьох генералів. Він також заявляє, що до кінця жовтня 2600 осіб мають бути переведені на бойові дії в російському регіоні Курськ.

“Вони розв’язують деякі проблеми для росіян. Є підстави для занепокоєння”, — заявив Буданов.

У виданні наголошують на тому, що Північна Корея вже постачає Росії зброю, включаючи снаряди та балістичні ракети, які обслуговуються північнокорейськими екіпажами. Ця співпраця базується на угоді про взаємну допомогу між Путіним і Кімом, яка передбачає обмін російських грошей і технологій на корейських людей і зброю. Росія допомагає Північній Кореї обходити санкції та розвивати ядерні можливості.

Згідно з інформацією, яку повідомив Буданов, КНДР постачає Росії боєприпаси – приблизно 1,8 мільйона на рік. Крім того, за даними джерел, з кінця 2023 року Північна Корея передала Росії балістичні ракети.

Згідно з заявами експертів, партнерство може свідчити про слабкість Росії, проте його вплив на ситуацію в Україні поки що не є помітним. На полі бою ситуація залишається складною.

За даними розвідки, ЗС РФ продовжують наступальні дії на різних ділянках фронту, що простягається на тисячу кілометрів, і, попри втрати, що перевищили 600 000 осіб, продовжує робити певні успіхи.