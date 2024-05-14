Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що атаки окупантів в Харківській області триватимуть «ще три-чотири дні», після чого російські війська, як очікується, «зроблять рішучий наступ у напрямку Сум».

Про це пише The New York Times.

Буданов заявив, що метою росіян на північному сході було посіяти паніку в регіоні.

«На цей час наше завдання — стабілізувати лінію, а потім почати відкидати їх через кордон», — сказав Буданов.

Він додав, що наплив українських резервів зумів «частково порушити плани» росіян.

Буданов вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути вже незначні резерви українських солдатів і відвернути їх від боїв на інших ділянках фронту. Голова ГУР підтверджує, що саме це відбувається в даний момент.

Він стверджує, що Сили оборони намагаються перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити оборону на північному сході, але знайти достатньо особового складу було важко.

«Усі наші сили або тут, або в Часовому Яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає», — сказав Буданов.

Він прогнозує, що українські сили зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Однак він передбачає, що Росія може розпочати нову атаку на Сумщині.