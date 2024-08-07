Про це пише Forbes.
Буданов запевнив, що ворог не зможе повністю знищити українську енергосистему завдяки її дублюванню. Він також зазначив, що Україна не має можливості знищити енергетику противника.
З початку року Росія провела вісім масованих атак на енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого країна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.
«Я не прихильник СРСР, але Україна від нього успадкувала достатній запас міцності енергосистеми. Ускладнити нам життя вони точно можуть, і це вже зробили», – додав він.
Буданов зазначив, що цієї зими українцям буде менш комфортно, ніж минулої, але повного блекауту та зупинки країни не очікується, оскільки енергосистема залишається потужною.
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