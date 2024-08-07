Керівник Головного управління розвідки Буданов запевнив, що внаслідок ворожих обстрілів не відбудеться тотального блекауту та зупинки країни, оскільки ворог не зможе повністю знищити енергосистему України.

Про це пише Forbes.

Буданов запевнив, що ворог не зможе повністю знищити українську енергосистему завдяки її дублюванню. Він також зазначив, що Україна не має можливості знищити енергетику противника.

З початку року Росія провела вісім масованих атак на енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого країна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.

«Я не прихильник СРСР, але Україна від нього успадкувала достатній запас міцності енергосистеми. Ускладнити нам життя вони точно можуть, і це вже зробили», – додав він.

Буданов зазначив, що цієї зими українцям буде менш комфортно, ніж минулої, але повного блекауту та зупинки країни не очікується, оскільки енергосистема залишається потужною.