Про це він розповів в етері телемарафону 14 травня.

“Це досить обмежені ресурси, але вони ще не кинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що в найближчі дні все, що в них є, вони використають. Але скажімо так – все, що вони мали в прикордонні, воно вже задіяно, далі їм потрібно вводити свої резерви”, — сказав Буданов.