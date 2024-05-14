Про це він розповів в етері телемарафону 14 травня.
“Це досить обмежені ресурси, але вони ще не кинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що в найближчі дні все, що в них є, вони використають. Але скажімо так – все, що вони мали в прикордонні, воно вже задіяно, далі їм потрібно вводити свої резерви”, — сказав Буданов.
На його думку, створити які-небудь буферні зони російським силам не вдасться. Нині йдеться про спроби наступу на двох напрямках, якими росіяни перетягують українські сили і відволікають увагу від східного фронту (Донецька й Луганська область –ред.), де, зосереджено основне вістря штурмових дій Росії.
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