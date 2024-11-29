Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов прокоментував поширену в медіа інформацію про його можливу відставку. За словами Буданова, такі чутки є "черговим вкидом", який активно підхоплює російська пропаганда.

Про це він повідомив у коментарі ВВС Україна.

“Черговий вкид, вже далеко не перший”, – сказав очільник ГУР.

Буданов пояснив, що дезінформація такого типу використовується для посилення напруги як у суспільстві, так і в керівних структурах.

“На жаль, ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі, багато тиражувала російська пропаганда. Але в цьому немає нічого дивного – вкидання чуток та дезінформації – це те, що роблять і для дестабілізації країни, і для дестабілізації команди”, – зазначив він.

Чутки про можливу зміну керівника ГУР знову з’явилися після публікації видання NV, яке повідомило, що Офіс президента нібито планує призначити на цю посаду заступника голови СБУ Олександра Поклада. У звіті також ішлося про лобіювання цієї ініціативи керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Водночас Буданов спростував інформацію про конфлікт із представниками Офісу президента, наголосивши, що має “звичайний робочий формат” стосунків із Володимиром Зеленським.

“Майже щодня доповідаю президенту щодо ситуації”, – запевнив керівник ГУР.

Нагадаємо, раніше вже поширювалися подібні заяви, згідно з якими на місце Буданова нібито розглядали керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Попри такі вкиди, офіційних рішень чи підтверджень цих планів не було.

Експерти припускають, що повторне тиражування таких повідомлень має на меті викликати недовіру до військового керівництва та дестабілізувати роботу розвідки України.