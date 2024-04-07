Про це Кирило Буданов зазначив у інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.
«Я це повністю підтримую. Зробімо це. Залишилася одна маленька деталь: переконати Росію», – сказав очільник ГУР.
Наразі, повідомляє Буданов, він не бачить зацікавленості Росії в такому обміні. Керівник ГУР також розповів, що нині центральним посередником в обмінах військовополоненими виступає не Туреччина, а Об’єднані Арабські Емірати.
Попередній обмін полоненими між РФ та Україною відбувся 8 лютого. Тоді додому повернулися ще 100 українських оборонців.
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