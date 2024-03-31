За його словами, в Росії прийняли рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість “Калібрів”, оскільки вони ефективніші.

“Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо “Калібри”, тому що кількість Х-101 значно скоротилася… Є нормативно-правові акти, документи, рішення і т.д. Перше – це поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101″, – пояснив начальник ГУР.