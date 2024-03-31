Таке повідомлення очільник ГУР зробив в етері телемарафону.
«Я можу це прямо спростувати. Бо УПАБ-1500 використовувалися вже не один раз — і на лінії фронту, і коли була активна фаза операції Русского добровольческого корпуса та Легиона Свобода России (на території РФ — ред.), там так само УПАБ використовувся. Тобто, нічого нового в цьому немає», — сказав Буданов.
30 березня 117 окрема бригада ТрО ЗСУ повідомляла, що росіяни вперше застосували важку авіабомбу вагою 1500 кг, скинувши її на Великописарівську громаду Сумської області.
«Такий боєприпас в порівнянні з іншими має значно більшу силу вибухівки», — повідомляли військові.
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