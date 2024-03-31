Таке повідомлення очільник ГУР зробив в етері телемарафону.

«Я можу це прямо спростувати. Бо УПАБ-1500 використовувалися вже не один раз — і на лінії фронту, і коли була активна фаза операції Русского добровольческого корпуса та Легиона Свобода России (на території РФ — ред.), там так само УПАБ використовувся. Тобто, нічого нового в цьому немає», — сказав Буданов.