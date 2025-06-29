30-й Будапештський прайд: масова акція проти уряду Орбана

Про це повідомляє Reuters.

28 червня, у Будапешті, Угорщина, відбувся 30-й Будапештський прайд, в якому взяли участь десятки тисяч людей, незважаючи на заборону з боку влади. Спочатку захід планувався як мітинг на підтримку прав ЛГБТК+, але швидко перетворився на масову антиурядову акцію проти прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Серед учасників були депутати Європарламенту та відома кліматична активістка Грета Тунберг. Попри спекотну погоду, площа біля мерії була переповнена людьми, які пройшли маршем через міст Ержебет, тримаючи райдужні прапори та плакати з критикою уряду.

Естер Рейн Боді, одна з учасниць, зазначила:

“Це набагато більше, не лише про гомосексуальність… Це останній момент, щоб відстоювати наші права”.

На одному з плакатів було написано:

“Ніхто з нас не вільний, поки не вільні всі”.

Учасники маршу представляли різні соціальні групи – студенти, родини, мешканці сіл, багато з яких вперше брали участь у подібних заходах. За оцінками місцевих ЗМІ, кількість учасників коливалася від 100 000 до 200 000 осіб.

Заборона на проведення прайду була ініційована прем’єр-міністром Орбаном і підтримана поліцією, яка посилалася на закон про захист дітей. Мер Будапешта Гергей Карачонь намагався організувати захід як муніципальний, щоб обійти заборону, але поліція все ж заборонила марш.

Під час своєї промови мер заявив:

“Ми не виглядаємо так, ніби нас заборонили! Насправді, ми виглядаємо так, ніби мирно та вільно влаштовуємо велике, розкішне шоу перед пихатою та ненависною владою. Посил чіткий: вони не мають над нами влади!” – Гергей Карачонь

Протягом останнього десятиліття уряд Орбана посилював обмеження прав ЛГБТК+ спільноти. У березні 2025 року парламент ухвалив закон, що забороняє проведення гей-маршів, посилаючись на необхідність захисту дітей. Цей крок викликав критику з боку опозиції та правозахисних організацій, які вважають його частиною ширшого придушення демократичних свобод перед виборами наступного року.

Фінська депутатка Європарламенту Лі Андерссон підкреслила:

“Важливо наголосити, що причина, чому ми тут, – це не лише прайд, а й фундаментальні права кожного з нас”. – Лі Андерссон

Грета Тунберг також підтвердила свою участь у прайді через соціальні мережі, акцентуючи на важливості підтримки прав людини.

Понад 30 посольств висловили підтримку маршу, а президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала угорську владу дозволити проведення прайду. Незважаючи на офіційну заборону, учасники продемонстрували солідарність і рішучість у боротьбі за права ЛГБТК+ та демократичні свободи в Угорщині.