Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

За його словами, було створено новий формат співпраці – Україна плюс країни Північної Європи, в рамках якого нарощується взаємодія: оборонна, політична та економічна.

“І в основі всього цього – наша ціннісна взаємодія. Те, як ми бачимо життя в Європі. Те, якою ми хочемо передати нашу Європу наступним поколінням. Точно безпечною, точно демократичною й точно здатною захищати інтереси європейців”, — сказав президент.

Також Зеленський подякував Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії, які беруть участь у цьому форматі і висловив очікування від партнерів підтримки Плану перемоги.

“Всі вони однаково розуміють, наскільки важливо бути рішучими. Розуміють, що треба створювати проблеми агресору, щоб Росія втрачала можливість псувати життя світу. Будемо говорити з “нордиками” про нові принципові кроки, які можуть посилити тиск на Росію за цю війну й заради чесної дипломатії. Тож дипломатичних новин і нових пакетів підтримки України має бути наступного тижня більше”, — сказав Зеленський.