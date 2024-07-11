Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

“Ситуація в Україні залишається дуже серйозною. Безсумнівно, українці потребують постійної та масової підтримки з боку союзників. Данія пообіцяла підтримувати оборонну боротьбу України протягом наступних десяти років. Цією угодою ми посилаємо потужний сигнал, що ми дотримуємося свого слова. Безпілотники мають вирішальне значення для оборонної боротьби українців, і тому міжнародна співпраця в коаліції безпілотників є такою важливою”, – сказав Поульсен.

Коаліцію дронів очолюють Латвія, Велика Британія та Україна. Коаліція має на меті доставити в Україну один мільйон малих ударних безпілотників.

“Ми бачимо, що використання безпілотників на війні значно зросло після війни в Україні. Тому важливо, щоб Україна отримала безпілотники, які їй потрібні проти російської агресії. Особливо ми бачимо, що ударні безпілотні літальні апарати наразі є одним із найбільших пріоритетів України, наприклад, щоб компенсувати російську перевагу. Данія готова інвестувати масштабні та довгострокові кошти в українську оборонну боротьбу. Їхня боротьба за свободу все ще є нашою боротьбою”, – каже Поульсен.