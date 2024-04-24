Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.
“Сьогодні Президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки – підтримки, зокрема, української. Шлях довжиною в пів року подолали. Хто б що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо – потребуємо, щоб і надалі захищати життя від російських ударів”, – сказав Президент.
Він зазначив, що цими днями вже максимально активно Україна працювала на всіх рівнях з США, щоб оперативно наповнити цей пакет саме тією зброєю, яка потрібна воїнам: від «атакамсів» і артилерії, від протитанкової зброї та ракет для «хаймарсів» до необхідної ППО і техніки.
Зеленський наголосив, що наразі робитиме все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах та сумнівах.
“Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, увесь його терор проти наших міст і сіл – все це повинно мобілізувати нас, кожного у світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію”, – висловив думку глава нашої держави.
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