Україна робитиме все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах і сумнівах, оскільки сьогодні, 24 квітня, Президент США Джо Байден підписав новий пакет допомоги Україні.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.

“Сьогодні Президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки – підтримки, зокрема, української. Шлях довжиною в пів року подолали. Хто б що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо – потребуємо, щоб і надалі захищати життя від російських ударів”, – сказав Президент.

Він зазначив, що цими днями вже максимально активно Україна працювала на всіх рівнях з США, щоб оперативно наповнити цей пакет саме тією зброєю, яка потрібна воїнам: від «атакамсів» і артилерії, від протитанкової зброї та ракет для «хаймарсів» до необхідної ППО і техніки.

Зеленський наголосив, що наразі робитиме все, щоб компенсувати пів року, які пройшли у дебатах та сумнівах.