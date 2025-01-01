Під час нічної атаки на Київ 1 січня російські сили завдали удару, який пошкодив історичну будівлю Національної спілки письменників України на вулиці Банковій.

Про це повідомила депутатка Ірпінської міської ради Михайлина Скорик-Шкарівська.

За словами Скорик, в центрі Києва було пошкоджено маєток Лібермана, в якому розташована Національна спілка письменників України.

Вона також зазначила, що саме у цій будівлі письменники, журналісти та інші представники української інтелігенції заснували Народний рух України.

Пошкодження будівлі підтвердив також член Національної спілки журналістів України Юрій Дорошенко.