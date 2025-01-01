Про це повідомила депутатка Ірпінської міської ради Михайлина Скорик-Шкарівська.

За словами Скорик, в центрі Києва було пошкоджено маєток Лібермана, в якому розташована Національна спілка письменників України.

Вона також зазначила, що саме у цій будівлі письменники, журналісти та інші представники української інтелігенції заснували Народний рух України.

Пошкодження будівлі підтвердив також член Національної спілки журналістів України Юрій Дорошенко.

“Свого часу тут працювали письменники-фронтовики Андрій Малишко, Володимир Сосюра, Олесь Гончар, Павло Загребельний та інші, які на фронтах Другої світової війни боролися з нацизмом. Тепер будинок письменників понищив злочинний рашизм”,написав він у своєму дописі у Facebook.