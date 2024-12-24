У Києві активізувалися будівельні роботи на території Байкового кладовища, одного з найстаріших некрополів країни та об’єкта національного значення. Цвинтар, відомий своєю історичною цінністю, тепер став об’єктом суперечливого будівництва.

Про це повідомляє LB.ua.

Проблема полягає у заміні класичної цегляної огорожі та зведенні нової споруди впритул до поховань. Якщо роботи з перекладання огорожі, профінансовані міським бюджетом на суму 32,5 млн грн, були заплановані раніше, то будівництво поруч з огорожею викликає значні питання.

Згідно з даними, за адресою вул. Миколи Грінченка, 10/6, де раніше був підземний громадський туалет, з’явилися бетонні конструкції. Новий об’єкт матиме площу 600 кв. м, хоча початково площа підземної споруди становила лише 123 кв. м. Власником об’єкта значиться ТОВ “Інвест-промоушен”, яке зареєструвало право власності у 2022 році, коли на місці фактично ще нічого не було побудовано.

“Тут використовують типову схему, коли на базі мінімальної технічної споруди, як-от туалету, отримують у користування більшу земельну ділянку. Після цього проводять будівництво без необхідного публічного контролю”, – йдеться у повідомленні.

Причиною таких зловживань називають недосконалість Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Віртуальні об’єкти можуть бути зареєстровані без фізичного огляду, і це дозволяє будувати споруди, які офіційно вже вважаються існуючими.

“ЄДЕССБ створювалася для прозорості та відкритості, але нинішня система дає можливість приховувати документи. Для отримання інформації потрібно знати точний номер документа або дані забудовника. У результаті громадський контроль ускладнюється”, – коментує експерт із містобудування Георгій Могильний.

За його словами, система дозволяє реєстрам закривати публічний доступ до важливих документів, таких як містобудівні умови, технічні паспорти та повідомлення про початок будівництва. У випадку з Байковим кладовищем це призвело до ситуації, коли будівництво здійснюється без належної перевірки, а повна інформація залишається недоступною.

Поки будівельні роботи тривають, міські органи влади не проявляють активності у вирішенні цього питання. Місцеві працівники припускають, що споруда може бути приміщенням для поминальних обідів, але жодних офіційних підтверджень чи інформаційних матеріалів на місці немає.

У підсумку, громадськість звертає увагу, що відсутність ефективного контролю та прозорості у сфері будівництва дозволяє створювати нові об’єкти без дотримання належних процедур, що особливо небезпечно в історичних ареалах міста.