Компанії "Проєктний альянс" Харкова виділили з початку повномасштабної війни 1,2 млрд грн бюджетних коштів, коли цього року вона отримала 266 млн грн на будівництво фортифікацій. Однак "Альянс" має звʼязок із забороненою партією ОПЗЖ та Росією.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

ТОВ “Проєктний альянс” заснували 3 роки тому. Компанія вже отримала замовлення зокрема на реконструкції соціальних обʼєктів, будівництво у сфері тероборони загальною вартістю 1,2 млрд грн. Водночас у 2024 році Харківська ОВА виділила 266 млн грн для будівництва фортифікацій.

Відомо, що власниками “Проєктного альянсу” є Андрій Колос і Олександр Сорочинський.

Андрій Колос – колишній глава департаменту економіки Харківської ОДА, чинний член виконкому Харківської облради. Політик колись балотувався від ОПЗЖ і був помічником депутата Фельдмана, який до березня 2022 року також був членом ОПЗЖ, а раніше входив до “Блоку Юлії Тимошенко” та “Партії регіонів”.

Олександр Сорочинський до травня 2022 року вів спільний бізнес із росіянином – москвичем Олегом Лукіним. Зазначено, що суд у 2013 році поставновив ліквідувати їхнє ТОВ, проте цього досі не зробили.

Також серед засновників “Проєктного альянсу” на початку минулого року був Ігор Рожков – особу з аналогічним іменем у російських реєстрах ідентифікують як громадянина РФ, який є засновником кількох російських будівельних фірм.

“Родина Рожкова, до якої входить і його брат Микита Рожков — депутат Харківської райради, теж від ОПЗЖ, — свого часу активно вела бізнес у РФ”, – додає hromadske.

У розслідуванні йдеться, нещодавно із судового реєстру зникли більшість судових ухвал за кримінальними провадженнями про завищення цін на деревину для фортифікацій у Харківській області.

Проте в одному рішенні, що є в публічному доступі, зазначається: “Досудовим розслідуванням встановлено, що деревина, яка надійшла на адресу Департаменту житлово-комунального господарства від ТОВ “Герц індустрія”, використовувалась під час виконання договорів з будівництва фортифікаційних споруд, укладених з низкою товариств, зокрема ТОВ “Проєктний альянс”. Оглядом об’єктів встановлено неякісне їхнє виконання (засипані траншеї, підвалені конструкції, наявність тріщин та отворів тощо). Територіальною громадою на баланс споруди прийняті не були у зв’язку з неякісним та неповним виконанням робіт, а також невідповідністю технічній документації”.