Будинок Волтера Вайта, який став культовим місцем після зйомок серіалу "Пуститися берега", знову з'явився на ринку нерухомості за 4 мільйони доларів. Сім'я, яка володіла ним понад 50 років, вирішила продати майно через складнощі з фанатами серіалу.

Про це повідомляє Hype Beast.

Джоанна Квінтана, співвласниця будинку, розповіла KOB4, що її батьки, Фран і Луїс Паділья, купили будинок у 1973 році. Після 52 років володіння, сім’я вирішила продати нерухомість через постійний потік туристів, які відвідували будинок у пошуках зйомок. Це ускладнило догляд за їхніми старіючими батьками, які згодом пішли з життя.

“Близько 4:30 ранку подзвонили в двері. Моя мама встала і відкрила двері, там була посилка”, — розповіла Квінтана.

Посилка була адресована Волтеру Вайту, що змусило їх викликати підрозділ саперів. Цей випадок став одним з багатьох, які змусили сім’ю поставити огорожу навколо будинку.

Фанати серіалу неодноразово пропонували гроші за можливість використати басейн або переночувати в будинку, проте власники були змушені відмовляти. Зрештою, сім’я вирішила, що прийшов час продати будинок і залишити лише спогади.

“Це був наш сімейний дім з 1973 року, майже 52 роки. Тому ми залишимо лише спогади. Час рухатися далі. Ми закінчили. Немає сенсу більше боротися”, — зазначила Квінтана.

Вона висловила надію, що нові власники перетворять будинок на те, що хочуть фанати.

“Вони хочуть BnB, музей, доступ до будинку. Нехай це станеться”, – заявила вона.

Рішення про продаж будинку стало необхідним кроком для сім’ї, яка більше не могла витримувати навантаження, пов’язане з популярністю серіалу.