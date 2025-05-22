Протести в Аргентині через низькі пенсії та економічну кризу

21 травня в Буенос-Айресі, біля будівлі Конгресу Аргентини, відбувся масовий протест, в якому взяли участь літні люди та активісти, які вимагали підвищення пенсій. Під час зіткнень із поліцією десятки учасників акції отримали поранення.

Протестувальники скандували гасла, в той час як правоохоронці, озброєні щитами та кийками, намагалися розігнати натовп, застосовуючи сльозогінний газ. Члени аргентинської Навальної префектури використовували газ проти протестувальників та журналістів під час цього щотижневого заходу.

Причиною акції стало те, що депутати не змогли зібрати достатню кількість голосів для розгляду важливих законопроєктів, зокрема тих, що стосуються підвищення пенсій та продовження соціальних виплат.

Уряд президента Хав’єра Мілея виступає проти цих ініціатив, запроваджуючи жорсткі заходи економії для зменшення бюджетних витрат і боротьби з інфляцією. Це призвело до регулярних протестів у столиці, в яких беруть участь профспілки та футбольні фанати.

Депутатка Паула Олівето під час сесії Конгресу зазначила: «Цей дім демократії не може мовчати, коли пенсіонер отримує лише 379 тисяч песо, що приблизно дорівнює 331 долару на місяць».

На засіданні були присутні лише 124 депутати, тоді як 133 були відсутні. Представник Соціалістичної партії Естебан Паулон звинуватив провладних депутатів у байдужості, заявивши: «Схоже, уряд хоче морити голодом мільйони людей, які живуть на мінімальну пенсію».

Влада стверджує, що бюджет не має достатньо коштів, і спершу необхідно залучити інвестиції та стабілізувати економіку.

За офіційними даними, 38% аргентинців опинилися за межею бідності в другій половині минулого року, що становить понад 11 мільйонів людей. Хоча цей показник знизився з 53%, ситуація залишається критичною.