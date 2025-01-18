Марія Зайцева, 24-річна дівчина-доброволець з Білорусі, загинула 17 січня під Покровськом внаслідок артилерійського удару. У 2020 році Зайцева брала активну участь у протестах у Мінську, а з початком повномасштабної війни в Україні приєдналася до складу 2-го Інтернаціонального легіону.

Про це написав на сторінці у Facebook командир 2-го Інтернаціонального Легіону, полковник Руслан Мирошниченко з позивним “Санта”.

За його словами, Марія завжди рвалась на передову. Спочатку надавала медичну допомогу військовим. У 2023 році отримала поранення, однак за кілька днів знов пішла в окопи. Потім дівчина прийняла рішення стати снайпером.

“Вона вирішила, що мусить бути снайпером. Марія!!! Ну ні. Санта, я мушу. І я розумію, вона мусить мститися за Мінськ. Місяці навчання і тренувань. Вона стала результативним снайпером. Сьогодні (17 січня, — ред.) вночі під Покровськом вона напрацювала гарно. Але арта робить своє”, — написав полковник.

Марія загинула 17 січня, а напередодні їй виповнилося 24 роки.