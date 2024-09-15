У пункті пропуску «Краківець» прикордонники Львівського загону викрили 56-річну жінку, особу з інвалідністю I групи, яка без намірів створення сім’ї, уклала шлюб із 39-річним чоловіком.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Спочатку “молодята” розповідали, що їдуть до Німеччини нібито на лікування дружини. Кордон новостворена “пара” перетинала вночі на власному автомобілі. Коли жінка зрозуміла, що їхні плани викрили — розповіла, що насправді чоловік, який її супроводжує, є її зятем.

Прикордонники наголосили, що перетнути кордон громадянину так і не вдалося.

Оперативні співробітники Львівського загону виявили ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”. Відповідне повідомлення про правопорушників направлено до Нацполіції.