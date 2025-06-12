Bulava - новий український ударно-розвідувальний комплекс для фронту

Про це у телеграм-каналі Михайла Федорова

Новий ударно-розвідувальний комплекс Bulava, що є відповідником російського дрона-камікадзе “Ланцет”, вже активно використовується на фронті, завдаючи ударів по позиціях ворога в глибокому тилу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Комплекс був розроблений компанією DeViro в рамках оборонного кластера Brave1. За словами міністра, Bulava здатна знищувати цілі з високою точністю, навіть в умовах складного бойового середовища та на значній відстані від лінії фронту.

Bulava перевершує свого російського аналога за ключовими характеристиками. Цей комплекс може точно вражати важливі цілі, такі як засоби радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони “Бук-М” і “Тор”, а також як стаціонарні, так і рухомі об’єкти.

Окрім того, Bulava забезпечує відеопідтвердження уражених цілей у реальному часі та має ряд унікальних характеристик, які не розголошуються з міркувань безпеки.

Інформація про кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні було запущено Defence Tech кластер Brave1 – платформу для співпраці розробників військових технологій з державними структурами, компаніями та армією.

28 квітня 2025 року було оголошено про запуск Brave1 Market – маркетплейсу новітніх технологій для українських військових. Завдяки цьому підрозділи ЗСУ можуть самостійно обирати техніку для ведення бойових дій, купуючи її за кошти своїх військових частин.

Станом на червень 2025 року на платформі зареєстровано понад 3,6 тисячі розробок. Кількість кодифікованих за стандартами НАТО розробок, які підтримує Brave1, становить 300.