Бійка в парламенті Болгарії через приєднання до єврозони та схвалення Єврокомісією

Як повідомляє медіа Nova.bg

4 червня у парламенті Болгарії спалахнула бійка між депутатами через суперечки щодо можливого приєднання країни до єврозони. Інцидент стався під час пленарного засідання, коли представники проросійської партії “Відродження” заблокували трибуну, оголосивши про завершення роботи народних обранців.

Конфлікт загострився між Цончо Ганєвим з “Відродження” та Явором Боянковим з “Продовжуємо зміни – демократична Болгарія”.

“Ми повинні чітко показати, що ми не будемо терпіти приниження і не дозволимо, щоб хтось інший вказував, що робити нам, болгарам. Люди зараз на вулицях хочуть почути від зрадників своєї нації, чи вони продалися та зруйнували болгарську державу і фінансову систему з переконань, чи вони мають моральні переконання.” – Костадін Костадінов, лідер “Відродження”

Після виступу Костадінова депутати почали блокувати трибуну, проте все ж змогли проголосувати за кілька пропозицій, після чого засідання було завершено.

Спікерка парламенту Наталія Киселова оголосила “догану” Костадіну Костадінову за створення безладу в сесійній залі, а також іншим депутатам, які брали участь у сутичці.

Варто зазначити, що 5 червня Болгарія отримала схвалення від Європейської комісії на запровадження євро. Остаточне рішення буде ухвалене після обговорень у Єврогрупі та Європейській раді.

Згідно з звітом про конвергенцію за 2025 рік, Єврокомісія підтвердила готовність Болгарії до переходу на євро з 1 січня 2026 року, зазначивши, що країна відповідає всім чотирьом номінальним критеріям конвергенції, що свідчить про її економічну готовність.