Болгарія готується до переходу на євро у 2026 році – оцінка Єврокомісії

Про це повідомляє відомство Європейської комісії з посиланням на звіт про конвергенцію за 2025 рік.

Болгарія отримала позитивну оцінку від Європейської комісії щодо переходу на євро. Остаточне рішення про введення нової валюти буде ухвалене після консультацій у рамках Єврогрупи та Європейської ради. Цю інформацію підтверджує звіт про конвергенцію за 2025 рік.

У документі зазначається, що Єврокомісія підтримала проєкти рішень Ради та регламенту, які стосуються введення євро в Болгарії з 1 січня 2026 року. Країна успішно виконала всі чотири номінальні критерії конвергенції, що свідчить про її економічну готовність до переходу на євро.

Крім того, національне законодавство Болгарії відповідає вимогам Договору та Статуту Європейської системи центральних банків і Європейського центрального банку.

Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков у своєму дописі в соцмережі X зазначив, що це рішення ЄС є важливим кроком для країни.

“Чудовий день. Ще один крок вперед на шляху Болгарії до євро… Це сталося після років реформ, відданості та узгодження з нашими європейськими партнерами.” – Росен Желязков

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також підкреслила в соцмережі, що цей крок наближає Болгарію до прийняття нової валюти, зазначивши, що “євро є відчутним символом європейської сили та єдності”.

“Завдяки євро економіка Болгарії стане сильнішою, збільшиться торгівля з партнерами єврозони, з’являться прямі іноземні інвестиції, з’явиться доступ до фінансування, з’являться якісні робочі місця та зростуть реальні доходи.” – Урсула фон дер Ляєн

Остаточні рішення щодо впровадження євро в Болгарії будуть ухвалені Радою ЄС після обговорень у Єврогрупі та Європейській раді, а також після отримання висновків від Європейського парламенту та Європейського центрального банку.