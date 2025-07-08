Болгарія переходить на євро з 2026 року: новий етап інтеграції в ЄС

Як зазначає офіційна заява на сайті Ради Європейського Союзу

З 1 січня 2026 року Болгарія офіційно перейде на євро, ставши 21-м членом єврозони. Це рішення було ухвалене Радою Європейського Союзу і опубліковане на їхньому офіційному сайті.

Перехід на євро відкриває нові можливості для Болгарії, адже спільна валюта ЄС сприятиме глибшій інтеграції країни в європейську економіку та забезпечить ряд економічних переваг.

Одним із важливих аспектів цього переходу є встановлення фіксованого курсу болгарського лева до євро на перехідний період. Це рішення допоможе забезпечити плавний перехід та уникнути фінансових потрясінь під час заміни валюти.

“Це знаменує собою кульмінацію ретельного процесу вступу Болгарії, що включає ретельний аналіз та інтенсивну підготовку. Я щиро вітаю Болгарію та болгарський народ з цим величезним досягненням.” – Міністерка економіки Данії Стефані Лосе

Данія, яка наразі головує у Раді ЄС з 1 липня 2025 року, висловила підтримку цьому важливому кроку для Болгарії, підкреслюючи значення цього рішення для майбутнього країни.