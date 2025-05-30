Про це повідомив Офіс президента за підсумками телефонної розмови між українським лідером та прем’єр-міністром Болгарії.

Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков підтвердив, що його країна братиме участь у саміті “Україна – Південно-Східна Європа”. Це стало відомо після телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та болгарським урядовцем.

Володимир Зеленський висловив подяку Желязкову за продуктивну зустріч, що відбулася в Тирані 16 травня, де обговорювалися важливі питання безпеки та двостороннього співробітництва.

Під час розмови український президент запросив Болгарію приєднатися до майбутнього саміту, на якому планується обговорення ключових тем, таких як безпека в регіоні, зокрема в Чорному морі, післявоєнне відновлення України та розвиток співпраці між країнами.

Росен Желязков висловив вдячність за запрошення та підтвердив участь Болгарії в заході. Раніше Володимир Зеленський зазначав, що на саміті очікується високий рівень міжнародного представництва.

Саміт “Україна – Південно-Східна Європа” є важливим майданчиком для зміцнення політичних, безпекових та економічних зв’язків між Україною та країнами Балканського регіону. Останній, третій саміт відбувся 9 жовтня 2024 року в хорватському місті Дубровник.

Очікується, що цей саміт сприятиме подальшому зміцненню регіональної безпеки та підтримці України в її боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.