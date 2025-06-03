Болгарія збільшує оборонний бюджет до 3,5% ВВП до 2032 року

Про це заявив очільник болгарського Міноборони Атанас Запрянов, якого цитує Novinite

Болгарія має намір поступово підвищити свої витрати на оборону до 3,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП) до 2032 року. Про це повідомив міністр оборони Атанас Запрянов, якого цитує видання Novinite.

За словами Запрянова, поточний рівень витрат у 2% ВВП, який Болгарія планує виділити на оборону у 2025 році, відповідає довгостроковим цілям НАТО. Проте ці кошти вже не є достатніми для модернізації Збройних сил країни.

Міністр зазначив, що уряд взяв на себе зобов’язання поступово підвищувати оборонний бюджет до 2,5-3% ВВП, а до кінця десятиліття досягти цільового показника у 3,5% ВВП.

Запрянов також підкреслив, що Росія залишається «найбезпосереднішою і найсерйознішою» загрозою для євроатлантичної безпеки. У зв’язку з цим Болгарія активно працює над зміцненням національної оборони в рамках колективної стратегії НАТО та спільної політики безпеки і оборони ЄС, з особливою увагою до регіону Чорного моря.

Очікується, що на червневому саміті НАТО в Гаазі країни-члени затвердять новий цільовий показник оборонних витрат у розмірі 5% ВВП, з яких 3,5% будуть спрямовані безпосередньо на оборону, а решта – на суміжні галузі, такі як інфраструктура.

Нагадаємо, що у січні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав членів НАТО підвищити оборонні витрати до 5% ВВП, підкреслюючи, що більшість країн не виконують мінімальний рівень у 2%, через що США змушені покривати різницю, що є «несправедливо».

У лютому голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що США, ймовірно, збережуть свою підтримку Альянсу, але можуть скоротити військову присутність у Європі, оскільки їхні пріоритети зміщуються в Індо-Тихоокеанський регіон.