Бути таким як усі, навчатися з іншими дітьми у загальноосвітній школі, без паніки ходити на заняття та не боятись спілкування з однолітками. Такі очевидні речі для батьків нормотипових дітей є справжньою мрією для родин, які виховують дітей з розладами спектра аутизму (РСА). Дозвіл від інклюзивно-ресурсної комісії на навчання у закладі загальної освіти — це, безперечно, успіх, та все ж проміжковий чекпоінт на шляху інтеграції дитини у спектрі у суспільне життя.

У LEVCHYK SPECTRUM HUB, що опікується дітьми переселенцями у спектрі аутизму, розповідають, що саме адаптація до навчання у групі є найважливішим етапом успішної інклюзії, до якого мають бути підготовлені як дитина з РСА, так і увесь клас. Що мають знати батьки дитини у спектрі, яка відвідує заклад загальної освіти, як попередити булінг з боку однолітків та про інші ключові аспекти успішної адаптації читайте в нашому матеріалі.

Що таке РСА та які його прояви?

Аутизм — це розлад розвитку нервової системи, який впливає на соціальні, комунікативні та поведінкові навички людини. Спектр ознак аутизму – дуже широкий, саме тому усі його прояви характеризували як розлад спектра аутизму (РСА).

Як правило, аутизм діагностують у віці 2-3 років, коли спостерігаються затримка або відсутність мовлення. Серед червоних прапорців, які можуть вказувати на аутизм у дитини, також є:

відсутність зорового контакту;

не реагує на власне ім’я;

відсутність вказівного жесту

мимовільні або стереотипні рухи, що повторюються;

погано реагує на будь-які зміни;

тривалий час зосереджується на одній іграшці чи предметі;

проблеми у спілкуванні з однолітками.

Діти у спектрі часто вирізняють з поміж однолітків нетиповою поведінкою, нестандартним баченням ситуації та світу загалом. Таким дітям важко розуміти соціальні норми поведінки та дотримуватись їх. Саме тому однолітки часто вважають їх “іншими”.

Труднощі у комунікації та соціальній взаємодії дітей з РСА

“Проблеми у соціально — комунікативній сфері мають і “мовні” діти у спектрі. Тобто, які мають достатньо розвинені мовленнєві навички. Зазвичай, навички спілкування діти з РСА відпрацьовують на індивідуальних заняттях зі спеціалістами. Проте інша справа, коли дитина переходить у груповий формат навчання. Часто труднощі в комунікації проявляються в тому, що дитина не виконує групових інструкцій вчителя, може ігнорувати звернення, не бере участі у спільних активностях, демонструє небажану поведінку”, — розповідає методистка центру LEVCHYK, Людмила Мамалига.

Негативні результати знижують мотивацію до навчання. Таким чином, дитина може уникати спілкування з однолітками, що не дає можливості для розвитку соціальних навичок. Своєю чергою, зменшення соціальних контактів між дітьми з РСА та однокласниками ще більше поглиблюють прірву у розумінні потреб та особливостей дітей з аутизмом, та можуть стати причиною для булінгу та іншої токсичної поведінки з боку однолітків.

Адаптація дітей з РСА до навчання у колективі є найважливішим етапом успішної інклюзії, до якого мають бути підготовлені як дитина з РСА, так і увесь клас.

“Переконайтесь, що фахова підготовка асистента вчителя чи тьютора, який супроводжуватиме вашу дитину під час навчального процесу, на достатньому рівні”, — радить Людмила Мамалига батькам дітей у спектрі.

Не менш важлива і готовність вчителя створювати атмосферу толерантного та безбар’єрного спілкування у класі. Якщо робота проведена правильно, то і діти в класі будуть толерантними й з розумінням ставитимуться до дитини у спектрі.

Що має знати дитина на випадок, якщо вона зіштовхнеться з булінгом з боку однолітків?

На жаль, булінг серед школярів — досить поширена проблема, і це стосується не лише дітей з особливими освітніми потребами. Проте якщо нормотиповна дитина здатна розрізнити агресію та знущання з боку однолітків, дитині з РСА значно складніше зрозуміти негативні сигнали та дії від оточення. Вона може сприймати глузування як спосіб завести дружбу тощо.

Дитину з РАС важливо навчити розрізняти емоції, соціальні правила і розрізняти допустимі та недопустимі слова чи дії відносно себе.

Залежно від рівня навичок, вербалізації та підготовки дитини у спектрі, можна демонструвати соціальні історії по відео або у книгах та пояснювати, як варто реагувати у подібних ситуаціях.

“Проте запобіганням булінгу у школі має займатися адміністрація школи, яка несе відповідальність за безпеку дітей у навчальному закладі — як фізичну, так і психологічну”, — переконана Людмила Мамалига.

Іноді буває навпаки: діти з РАС можуть розповідати батькам, що з них кепкують у класі, хоча насправді з ними намагаються поспілкуватися або пограти разом.

Отже, успішна інклюзивна освіта передусім потребує обізнаності суспільства. Дітям з розладами спектра аутизму, як і іншим дітям з особливими освітніми потребами, значно легше адаптуватися до навчання у колективі, в якому розуміють потреби людей з аутизмом.

Фонд Future for Ukraine, який започаткував проєкт безоплатної допомоги дітям ВПО з розладами спектра аутизму, також працює над створенням аутизм-френдлі середовища в країні та постійно організовує просвітницькі заходи для українців. Щоб підтримати проєкт та дізнатися більше про LEVCHYK, переходьте за посиланням.