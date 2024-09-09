Західні країни повинні, нарешті, дозволити українській армії застосовувати ракети великої дальності для ударів по цілях на території Росії.

Про це повідомив начальник Генштабу Чехії Карел Ржегка, передає Radio Prague International.

“Ці обмеження необхідно зняти, бо для українців законно та легітимно захищатися, навіть нападаючи на російську територію. Адже вони не можуть боксувати зі зв’язаною за спиною однією рукою”, — заявив Ржегка в ефірі чеського телебачення.

Росія загрожує ескалацією, але не соромиться використовувати ракети проти українських міст і, на думку генерала, має значну перевагу.

“Літаки злітають з російських аеродромів, які знаходяться в межах досяжності наявної зброї, але українці не можуть її застосувати. І ці літаки потім бомбардують цивільну інфраструктуру, а не лише солдатів. Тому було б абсолютно легітимно, якби українці змогли атакувати і територію Росії“, — наголосив Ржегка.

За його словами, операція ЗСУ в Курській області продемонструвала, що росіяни найчастіше лише погрожують.

“Ситуація в Курській області показала деяким західним лідерам, що не варто боятися ескалації та червоних ліній, тому що росіяни досі “брязкають” ядерною зброєю, але коли українці захопили весь округ, нічого не сталося”, — підсумував начальник Генштабу Чехії.