Бундестаг затвердив урядову пропозицію Німеччини про збільшення фінансування військової допомоги Україні приблизно на 400 мільйонів євро.

Про це повідомляється на сайті федерального уряду Німеччини.

“Бундестаг також погодився збільшити фінансування військової підтримки України приблизно на 400 млн євро. Це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запасні частини, що ефективно посилить Збройні сили України у захисті своєї країни”, — йдеться у пресрелізі.

Також в уряді ФРН повідомили про те, що Німеччина “надасть додаткові 170 млн євро в короткостроковій перспективі для відновлення енергетичної інфраструктури України”.

Зазначається, що на полях 79-ї Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у середу пройшла друга зустріч учасників “Українського компакту”.

“Учасники підтвердили свою солідарність з Україною перед обличчям триваючої російської агресії та рішучість продовжувати військову, фінансову та гуманітарну підтримку України стільки, скільки буде необхідно. Вони наголосили на своїй підтримці всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на міжнародному праві, включаючи статут Організації Об’єднаних Націй та закріплені в ньому принципи“, — йдеться повідомленні.

На засіданні було прийнято спільну декларацію країн G7 та інших учасників “Українського компакту” на підтримку економічного відновлення та реконструкції України. Вона підтверджує готовність надати військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також підтримку у відновленні.