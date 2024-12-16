Про це повідомляє Deutsche Welle.
За результатами голосування канцлер має звернутися до федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра з пропозицією розпустити парламент. Президент має до 21 дня для ухвалення цього рішення. Якщо буде встановлено, що сформувати стабільний уряд неможливо, Бундестаг може бути розпущений, а країна – спрямована до дострокових виборів.
Перед голосуванням Олаф Шольц у своїй промові звернув увагу на виклики, які стоять перед Німеччиною, та необхідність підтримки його політики.
“Тому питання про довіру я сьогодні адресую всім виборцям”, – зазначив він.
Шольц також наголосив на важливості активного інвестування у майбутнє країни, підтримки України та модернізації бундесверу, що, за його словами, не повинно здійснюватися за рахунок скорочення видатків на охорону здоров’я, соціальні послуги чи пенсійне забезпечення.
Загроза розпуску парламенту створює політичну невизначеність, яка може завершитися новими виборами у Німеччині.
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