Як напередодні повідомляв російський Telegram-канал Astra

У Росії відбулося поховання полковника Сергія Ільїна, який командував 155-ю бригадою морської піхоти. Офіційно причина його смерті не була оголошена, проте існують припущення, що вона пов’язана з ударом Збройних сил України по Курській області.

10 липня адміністрація Урмарського муніципального округу Чуваської Республіки повідомила про поховання полковника через Telegram, але згодом це повідомлення було видалене без пояснень.

Сергій Ільїн народився в селі Мусірми, розташованому в Урмарському окрузі. В адміністрації не надали детальної інформації про обставини його смерті.

У некролозі підкреслюється, що полковник «з честю та відвагою виконував бойові завдання, проявляючи виняткову мужність та героїзм», а також «здійснив безсмертний подвиг», віддавши своє життя за Росію.

“Віддати життя за свою країну – це найвищий патріотичний вчинок, який назавжди залишиться у пам’яті людей.” – Адміністрація Урмарського муніципального округу

Згідно з інформацією російського Telegram-каналу Astra, Ільїн міг загинути 2 липня внаслідок ракетного удару українських Сил оборони по командному пункту 155-ї бригади морської піхоти, що знаходився в селі Коренево Курської області.

У цьому ж ударі загинув заступник командувача Військово-морського флоту РФ генерал-майор Михайло Гудков, який раніше також очолював 155-ту бригаду.