Про це йдеться в спільній заяві, яку оприлюднили в Х.

Міністри закордонних справ цих країн “найрішучішим чином засудили відкриту і передбачувану підтримку українським урядом терористичних угруповань, що діють в Сахелі”. Військові уряди закликають Радбез ООН “вжити заходів, щоб покласти край цій підтримці, яка загрожує стабільності в регіоні”.

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України прокоментував цю заяву трьох країн. Центр пише, що зараз військовим хунтам Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру треба “продемонструвати єдність та здатність консолідувати зусилля перед якимось спільним викликом або ризиком”, і для цього вони використовують Україну як фіктивну загрозу.

“Будь-які звинувачення у тероризмі на адресу України є безпідставними. Насправді Україна відома в Африці як важливий контрибутор у забезпечення регіональної та продовольчої безпеки. Наша держава прагне розвивати дружні відносини з африканськими державами”, — додали в ЦПД.

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