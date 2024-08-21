Про це йдеться в спільній заяві, яку оприлюднили в Х.
#AESinfo | 🇧🇫🇲🇱🇳🇪
🔴 #Urgent : Les pays de l'AES saisissent le Conseil de sécurité face au soutien présumé de l'Ukraine aux terroristes
Dans une lettre adressée au Président du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les Ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali… pic.twitter.com/N5itG9wVKg
— AES INFO (@AESinfos) August 20, 2024
Міністри закордонних справ цих країн “найрішучішим чином засудили відкриту і передбачувану підтримку українським урядом терористичних угруповань, що діють в Сахелі”. Військові уряди закликають Радбез ООН “вжити заходів, щоб покласти край цій підтримці, яка загрожує стабільності в регіоні”.
Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України прокоментував цю заяву трьох країн. Центр пише, що зараз військовим хунтам Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру треба “продемонструвати єдність та здатність консолідувати зусилля перед якимось спільним викликом або ризиком”, і для цього вони використовують Україну як фіктивну загрозу.
“Будь-які звинувачення у тероризмі на адресу України є безпідставними. Насправді Україна відома в Африці як важливий контрибутор у забезпечення регіональної та продовольчої безпеки. Наша держава прагне розвивати дружні відносини з африканськими державами”, — додали в ЦПД.
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