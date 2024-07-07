Військові правителі трьох африканських країн провели спільний саміт і створили нову "конфедерацію". На початку року правителі цих країн заявили, що виходять з Економічної спільноти західноафриканських держав ECOWAS та розірвали військові й оборонні зв'язки з Францією, прагнучи до більш тісної співпраці з Росією.

Про це повідомляє BBC.

Саміт з нагоди створення нової конфедерації очолювали генерал Абдурахаман Чіані (лідер Нігеру), полковник Ассімі Гоїта (Малі) і капітан Ібрагім Траоре (Буркіна-Фасо).

Лідери трьох країн африканського континенту, які прийшли до влади в результаті переворотів в останні роки, “вирішили зробити ще один крок до більшої інтеграції між державами-членами” і “ухвалили договір про створення конфедерації”, – йдеться в заяві, зробленій наприкінці суботнього саміту.

“Конфедерація держав Сахелю”, під абревіатурою AES, об’єднуватиме близько 72 мільйонів людей.

Виступаючи на суботній зустрічі в столиці Нігеру Ніамеї, лідер країни Чіані сказав, що на місці ECOWAS хочуть побудувати спільноту суверенних народів “далеко від контролю іноземних держав”. За задумом, це має бути “спільнота миру, солідарності, процвітання на основі африканських цінностей”.

Як зазначається, усі три країни вислали французьких солдатів, які були там у рамках антиджихадистської місії, і звернулися до Росії за військовою допомогою.

“Заклики до більшого суверенітету та відмови від колишньої колоніальної влади були ключовою частиною риторики лідерів хунти”, — йдеться у матеріалі BBC.