Олександр Лємєнов - юрист і експерт у сфері антикорупційної політики розповів, як його "бусифікували" та вручили бойову повістку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Лємєнов розповів, що з листопада 2023 року перебував на лікарняному через проблеми зі здоров’ям, але 24 листопада отримав повістку до військово-лікарської комісії (ВЛК). Надіслані адвокатом документи, що підтверджували його тимчасову непрацездатність, були проігноровані.

“Сьогодні зранку по білінгу вистежують 2 поліцейські автомобілі. Підходять персонально до мене в закладі, прізвище завчасно називають. І ми їдемо прямо в Печерський ТРЦК”, – заявив він.

Після затримання в Печерському територіальному центрі комплектування та обшуку його куртки, з якої вилучили ніж, телефон і ноутбук, Лємєнов провів кілька годин без засобів зв’язку.

“З 11:30 до 14:45 мене тримають без телефону в ТЦК, складаючи протокол про адмінправопорушення, про яке я і не знав”, – зазначив він.

Далі його доставили до Білої Церкви, де безпосередньо в автомобілі зачитали бойову повістку, призначену на 20:00 того ж дня. Весь цей час Лємєнов перебував без речей, води та можливості отримати медичну допомогу.

“Бойова повістка. На 20:00. Я без речей за 120 км від свого дому. О 16:45”, – додав він.

По дорозі затриманий попросив купити пігулок і води, адже вже понад 4 години не міг попити. Зрештою, ніхто його відпустили.

“Посміялись. І все. Ніхто нікуди не поїхав”, – додав Лємєнов.

Юрист також звернув увагу на узгодженість дій поліції, територіальних центрів комплектування та Державного бюро розслідувань, наголошуючи, що ДБР взяло його “на мушку”.